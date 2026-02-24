В Азербайджане приняты поправки к закону «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах», вынесенные на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой до 3,5 тонны на платных автомагистралях устанавливается максимальная скорость не более 130 км/ч. Для автобусов, легковых автомобилей с прицепом, а также грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой свыше 3,5 тонны максимальная скорость на платных дорогах не должна превышать 90 км/ч.

Кроме того, согласно поправке, транспортное средство, доставленное на стоянку и помещённое на хранение, будет возвращено владельцу сразу после уплаты установленного сбора. Плата за хранение транспортного средства на охраняемой стоянке будет начисляться с 00:00 следующего дня после его помещения на стоянку.