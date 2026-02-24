Число погибших в результате крушения военного вертолета в иранском городе Хамене в центральной провинции Исфахан возросло до четырех человек. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на экстрненные службы.

Сообщается, что погибли два пилота и два пассажира.

Причиной крушения вертолета на территории комплекса фруктово-овощного рынка в Дарче стала техническая неисправность.

10:51 В центральной иранской провинции Исфахан разбился вертолет. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Несколько минут назад вертолет упал в городе Дорче, близ Хомейнишахра», — говорится в публикации.

По данным агентства, авиакатастрофа произошла в районе садоводческого комплекса города. Информации о жертвах пока нет.