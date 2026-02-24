Сегодня около 11:18 на участке «Ичеришехер-Сахиль» Красной ветки Бакинского метрополитена были зафиксированы технические неполадки поезда.

В связи с необходимостью проведения технического осмотра в соответствии с нормативными требованиями, пассажиров высадили на станции «Сахиль», после чего состав был выведен с линии с помощью вспомогательного поезда.

По этой причине в настоящее время наблюдаются задержки в движении поездов на Красной и Зеленой ветках. Поезда на Фиолетовой ветке, а также на станциях «Джафар Джаббарлы-Хатаи» и «Ази Асланов-Ахмедлы» ходят по расписанию.