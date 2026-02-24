Авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с серьёзными сбоями в работе канализационной системы во время развертывания на Ближнем Востоке, сообщает Gulf News.

По данным издания, на борту регулярно фиксируются засоры и переливы, что осложняет повседневную службу экипажа численностью более 4,6 тысячи человек.

Военные отмечают, что вакуумная система, заимствованная из гражданского судостроения, не справляется с нагрузкой. Ранее для прочистки труб применялась кислотная промывка стоимостью около 400 тысяч долларов за процедуру.

Инженерные подразделения работают в усиленном режиме, а моряки жалуются на ухудшение бытовых условий. В то же время представители ВМС США утверждают, что технические неполадки не влияют на боеготовность авианосца, несмотря на продление его миссии.