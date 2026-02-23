Переговорный процесс между США и Ираном остается крайне противоречивым и не дает оснований говорить о скором прорыве. Вашингтон требует от Тегерана прекращения обогащения урана, отказа от баллистических ракет большой дальности и пересмотра региональной политики. Иран готов обсуждать лишь ядерный вопрос, при этом внутренние противоречия, давление консервативных кругов и уличные протесты усложняют поиск компромисса. На фоне военных учений с Россией и Китаем, роста напряженности в регионе риск эскалации сохраняется.

Политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу прокомментировал для Minval Politika возможные сценарии развития ситуации.

Он подтвердил, что исход переговоров между США и Ираном проблематичен: «Вашингтон требует от Тегерана прекращения обогащения урана. Тегеран не согласен с этим требованием и хочет продолжать обогащение урана в определенных объемах».

По словам Шахиноглу, Тегеран пытается затянуть переговоры, чтобы снизить вероятность войны.

«Вероятнее всего, президент Ирана Масуд Пезешкиан хочет достичь соглашения с Вашингтоном, чтобы уменьшить риск военного сценария. Однако в Иране последнее слово не за президентом. Пезешкиан заинтересован в снижении напряженности, но система власти в Иране устроена так, что стратегические решения принимает верховный лидер», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о заявлении Пезешкиана о том, что переговоры ведутся при координации и поддержке верховного лидера страны Али Хаменеи: «А это означает, что министр иностранных дел Аббас Арагчи должен следовать указаниям именно Хаменеи. Если Хаменеи сочтет условия неприемлемыми, никакой министр иностранных дел не сможет изменить позицию Ирана».

Шахиноглу отметил, что хотя иранские консерваторы заявляют, что не боятся США, они одновременно пытаются предотвратить возможность войны.

«Тегеран готов поставлять обогащенный уран в третью страну, в частности в Россию. Президент США Трамп, ведущий диалог с Кремлем, не возражает против такого варианта. Передача урана России — это компромиссная формула, позволяющая сохранить лицо всем сторонам. Но она не решает вопрос стратегического недоверия», — считает аналитик.

Однако помимо отказа от обогащения урана, Трамп выдвинул еще два требования— отказ от баллистических ракет большой дальности и отказ от поддержки вооруженных группировок в регионе, напоминает политолог.

«Эти требования связаны с обеспечением безопасности Израиля», — добавил он.

«Без обсуждения ракетной программы и регионального влияния Ирана устойчивого соглашения не будет. Для США и Израиля это ключевые вопросы», — подчеркнул Шахиноглу.

При это он указал, что Иран согласен вести переговоры только по ядерной теме и не намерен обсуждать другие вопросы, что не создает условий для снижения напряженности, а Трамп выступает против затягивания переговоров.

Комментируя сообщения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Ираном, Шахиноглу сказал: «Несколько дней назад Иран провел совместные военные учения с Россией и Китаем. Этими учениями Вашингтон не напугать, потому что в американских политических кругах считают, что, если на Иран будет совершено нападение, Россия и Китай не станут участвовать в войне на стороне Тегерана. Москва и Пекин будут довольствоваться лишь заявлениями».

Эксперт полагает, если начнется война, первым ударом США станет уничтожение военной инфраструктуры, поставленной Ирану Россией и Китаем.

Кроме того, политолог прокомментировал обстановку внутри Ирана.

«В стране сохраняется напряженность: студенты вновь выходят на улицы иранских городов. Если протесты расширятся и силовые структуры применят жесткие меры, это может привести к внутреннему кризису, который будет не менее опасен, чем внешняя угроза», — предупреждает Шахиноглу.

Эксперт отмечает, что без глубоких политических и экономических реформ Ирану будет сложно стабилизировать ситуацию.

«Консервативный лагерь опасается реформ, потому что они перераспределят власть. Но отсутствие реформ увеличивает риск хаоса и даже гражданского конфликта», — уверен эксперт.

Он отметил, что что в случае начала войны Иран может нанести удары по американским базам в странах Персидского залива и по Израилю: «Это приведет к расширению конфликта и совместным ударам США и Израиля по военным и нефтегазовым объектам Ирана».

«Удары по энергетической инфраструктуре поставят экономику Ирана на грань коллапса. Нефть и газ остаются основными источниками дохода страны», — подчеркнул аналитик.

Ракетные удары по базам в странах Персидского залива, по словам политолога, могут привести к участию арабских государств в коалиции против Тегерана.

Отдельное внимание эксперт уделяет рискам для Азербайджана.

«Азербайджан не заинтересован в войне у своих границ. Однако в случае затяжного конфликта Баку и Турция столкнутся с серьезными гуманитарными вызовами. Поток этнических азербайджанцев из Ирана может создать новую политическую реальность в регионе», — заключает Эльхан Шахиноглу.