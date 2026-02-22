Во Львове в результате ночных взрывов погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 24 человека получили ранения. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Информацию распространила пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщается, что около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия на место экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Спустя некоторое время, когда на место прибыл второй экипаж, прогремел еще один взрыв.

По предварительным данным, сработали самодельные взрывные устройства. В результате погибла 23-летняя сотрудница полиции. Повреждения получили служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.