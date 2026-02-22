Власти Германии рассматривают возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Аргентины под государственные гарантии, сообщает Der Spiegel.

Согласно данным, поставки могут осуществляться в рамках проекта государственной компании Sefe (ранее — Gazprom Germania) и аргентинской Southern Energy. Соглашение между компаниями о сотрудничестве было достигнуто еще в декабре 2025 года.

Предполагается, что импорт составит до двух миллионов тонн в год и начнется до конца следующего года. На аргентинские поставки может приходиться почти треть общего объема импорта СПГ в ФРГ.

В то же время окончательное решение о предоставлении государственных гарантий проекту пока не принято.