Президент США Дональд Трамп сообщил об отправке американского госпитального судна к побережью Гренландии для оказания медицинской помощи местному населению. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, миссия будет реализована при сотрудничестве с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри. Судно направляется в Гренландию для помощи больным людям, которые, как отметил Трамп, часто остаются без внимания.

«В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути», — заявил президент США.