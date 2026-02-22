Усилившаяся в последние недели дипломатическая активность Турции на Ближневосточном и Восточноафриканском направлениях не могла не остаться незамеченной. За последнюю пару недель президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил официальные визиты в Саудовскую Аравию, Египет, Эфиопию. На очереди визит в Объединённые Арабские Эмираты.

По сути, речь идёт о попытке Анкары вернуть утраченные позиции в регионе, где после «арабской весны» её отношения с рядом ключевых государств оказались подорваны.

Эта политика строится прежде всего на практическом расчёте и взаимной выгоде. Так, в Саудовской Аравии основной акцент был сделан на экономику и инвестиции. Турция заинтересована в притоке капитала в инфраструктуру, оборонную промышленность и энергетику — особенно в условиях внутреннего экономического давления. Эр-Рияд, в свою очередь, рассматривает Турцию как промышленную площадку и логистический центр, способный обеспечить выход на европейские и азиатские рынки.

Одновременно важным элементом переговоров стала региональная повестка — ситуация в Газе, динамика ближневосточной нормализации и вопросы безопасности. В результате стороны фактически закрепили переход от периода взаимной напряжённости к прагматичному и ориентированному на конкретные интересы сотрудничеству.

Визит в Египет стал продолжением линии на окончательную нормализацию отношений с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. После многих лет взаимной риторической конфронтации Анкара и Каир выстраивают сегодня рабочую модель взаимодействия. В центре внимания — энергетика Восточного Средиземноморья, торговля и транспортная логистика. Для Турции сотрудничество с Египтом означает снижение геополитической изоляции в регионе и расширение доступа к африканским рынкам. Для Каира — возможность балансировать отношения с другими центрами силы и снижать уровень региональной конкуренции.

Особое значение имеет африканский вектор. В Эфиопии переговоры с премьер-министром Абий Ахмедом вышли за рамки экономики. Обсуждались вопросы региональной безопасности на Роге Африки, напряжённость вокруг темы морского доступа Эфиопии, а также оборонное сотрудничество. Турция активно наращивает присутствие в Африке — от инфраструктурных проектов до военно-технического взаимодействия. В этом контексте Эфиопия выступает как ключевой партнёр в стратегически чувствительном регионе Красного моря.

А предстоящий визит в Объединённые Арабские Эмираты должен закрепить экономическую составляющую этой дипломатической активности. За последние годы Абу-Даби стал одним из крупных инвесторов в турецкую экономику. Повестка, вероятно, будет включать энергетику, логистику, цифровые технологии и оборонную промышленность. Таким образом, турецко-эмиратское сотрудничество постепенно выходит за рамки эпизодических соглашений и приобретает структурный характер.

В совокупности эти визиты наглядно отражают переход Турции к более прагматичной и менее конфронтационной региональной стратегии. Анкара стремится одновременно решать несколько задач. Привлекать инвестиции, снижать внешнеполитическую напряжённость, укреплять позиции в Африке и Персидском заливе, а также закреплять статус самостоятельного регионального центра силы.

Иными словами, Турция пытается встроиться в новую архитектуру Ближнего Востока и Восточной Африки в качестве активного медиатора и экономического узла. Активность последних недель показывает, что Анкара делает ставку не столько на идеологическую повестку, сколько на экономический прагматизм и институциональное закрепление своего присутствия в ключевых регионах.

При этом и сами страны региона получают дополнительный ресурс манёвра. В лице Турции они видят партнёра, который действует на основе прагматических интересов и выстраивает взаимодействие в формате равноправия. Такое сотрудничество позволяет им расширять пространство внешнеполитического выбора и усиливать собственную геополитическую субъектность.

При этом Анкара выстраивает стратегию в долгосрочной перспективе, а значит, текущая активность — лишь начальный этап более широкой региональной линии. Отношения между Турцией и Грецией традиционно остаются сложными — вопросы Восточного Средиземноморья, разграничения морских зон, Кипра и миграционной повестки на протяжении многих лет создавали напряжённость. Тем не менее стороны демонстрируют готовность поддерживать диалог даже при сохранении принципиальных разногласий.

Встреча в Анкаре показала, что Турция стремится снизить уровень конфронтации даже с теми государствами, с которыми исторически имеет чувствительные споры. Анкара не отказывается от своих позиций, однако делает ставку на управляемость противоречий и институциональный диалог. Такой подход позволяет Турции одновременно сохранять стратегическую автономию и избегать прямого втягивания в блоковое противостояние в Восточном Средиземноморье.

Таким образом, турецкая стратегия строится не на выборе «лагеря», а на расширении пространства взаимодействия. Анкара пытается быть страной, с которой могут разговаривать все — и арабские монархии Персидского залива, и африканские государства, и европейские партнёры. Именно эта способность поддерживать рабочие отношения с разнонаправленными центрами силы становится одним из ключевых элементов её современной внешней политики.