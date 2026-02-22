Азербайджанское агентство наземного транспорта провело анализ пассажирского спроса на действующий автобусный маршрут № 214. Как сообщили в агентстве, на фоне многочисленных обращений жителей 22 февраля был введён в эксплуатацию дополнительный маршрут № 214А.

Новый рейс соединяет жилой комплекс Рамана (улица Ф.Гаибова) с Транспортным обменным центром «Кёроглу».

Автобусы в данном направлении курсируют с интервалом 13–15 минут. Стоимость проезда составляет 0,55 AZN. Оплата осуществляется только безналичным способом, уточнили в агентстве.