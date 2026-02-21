О позициях государств ЦА в мировых и «внутренних» рейтингах; о том, кто стал в регионе главным источником капитала; в каких отраслях он «прихрамывает», а в каких – процветает; а также о многом другом – в нашем недельном обзоре.

Какие страны Центральной Азии имеют наибольшее политическое, экономическое и культурное влияние на общемировые процессы? На этот вопрос ответил рейтинг, обнародованный американским изданием CEOWORLD Magazine в соавторстве с аналитиками CEO Policy Institute и глобальным сообществом экономистов Chief Economists. Узбекистан и Казахстан заняли в нем 61-е и 62-е места соответственно. Туркменистану отведено 81-е место, Кыргызстану – 105-е, Таджикистану – 118-е.

Что касается постсоветского пространства (кроме России), самым влиятельным представлен Азербайджан — 56-е место в мире.

В ТОП-3 вошли (в порядке убывания) США, Китай и Россия. Последнее — 142-е место — в рейтинге занимает Молдова.

Центральная Азия все больше обращает на себя внимание мировых игроков – на сей раз первый саммит с ее государствами проведет, 16−17 сентября в Сеуле, Южная Корея. По информации главы МИД республики Чо Хен, цель саммита – укрепление сотрудничества Сеула с государствами ЦА в сфере безопасности и диверсификации цепочек поставок за счет использования геоэкономического положения региона.

Напомним, саммиты с государствами ЦА в формате «5+1» проводят Россия, Китай, США, Евросоюз. В прошлом году первый саммит с центрально-азиатскими республиками провела Япония.

«Восточный экспресс 24» со ссылкой на Bugin Info пишет, что российский рубль в последние годы демонстрирует динамику, которая еще несколько лет назад казалась маловероятной, и валюта РФ «становится одной из наиболее востребованных валют в регионе среди всех иностранных денежных единиц, не считая национальных валют самих государств». По данным издания, совокупный товарооборот России со странами Центральной Азии растет (порядка 45–50 млрд долларов в год).

Крупнейшим торговым партнером РФ в регионе назван Казахстан — взаимная торговля с ним превысила 28 млрд долларов; с Узбекистаном приблизилась к 10 млрд долларов. Кыргызстан и Таджикистан демонстрируют меньшие абсолютные показатели, однако их сопричастность от торгово-финансовых связей с Россией значительно выше в относительном выражении.

В расчетах между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном доля национальных валют достигла примерно 75–80%. В случае Узбекистана этот показатель превышает 50 процентов и продолжает расти: «Это означает, что основная масса торговых операций осуществляется либо в рублях, либо в валютах партнеров». То есть «Доллар в регионе постепенно теряет позиции в двусторонней торговле с Россией. Формально он остается резервной валютой и инструментом накопления, однако в реальных товарных потоках его доля сокращается. … Банковские транзакции в долларах становятся более сложными, увеличиваются сроки проведения платежей, возрастает риск блокировки. Для бизнеса это создает дополнительные неопределенности».

Укрепление рубля как расчетной валюты в Центральной Азии аналитики объясняют несколькими факторами: географической и логистической связанностью экономик; структурной зависимостью от поставок российских энергоресурсов, металлов, продовольствия и промышленной продукции; наличием развитой банковской инфраструктуры и платежных механизмов внутри евразийского пространства.

В качестве резюме: «Формируется специфическая валютная архитектура. Национальные валюты сохраняют внутреннюю доминирующую роль. Доллар постепенно теряет долю в двусторонней торговле с Россией. Юань присутствует, но его использование ограничено институциональными барьерами. В результате рубль становится наиболее удобной внешней валютой расчетов внутри евразийского пространства».

Похоже, мигрантам в России могут преподнести новый сюрприз – руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплачивать социальные пособия и предоставлять льготы мигрантам только спустя 20 лет после получения ими гражданства РФ. Исключения, с точки зрения Миронова, могут быть сделаны для жителей «новых регионов», граждан Беларуси и Украины, а также «для участников программ переселения соотечественников и СВО».

Как сообщил Миронов «Газете.ру», ранее парламент принял поправку, согласно которой для получения единого пособия семьи с детьми должны проживать в России и иметь российское гражданство не менее пяти лет. Речь идет о пособиях, льготах, материнском капитале и жилищных субсидиях.

Казахстан

Республика укрепила статус главного источника капитала в Центральной Азии, став крупнейшим внутрирегиональным инвестором. Об этом говорится в новом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР), посвященном динамике прямых иностранных инвестиций (ПИИ) внутри региона.

Согласно исследованию банка, за последние пять лет объем инвестиций между странами ЦА увеличился почти в четыре раза и достиг 1,3 млрд в валюте США. Этот рост, полагают аналитики, отражает постепенное формирование самостоятельного инвестиционного пространства региона, где капитал все чаще перераспределяется между соседними странами, а не направляется исключительно из внешних центров — ЕС, Китая или России.

Казахстан формирует 72% всех исходящих внутрирегиональных инвестиций — около 930 млн в долларовом выражении: «Это делает его крупнейшим донором капитала в Центральной Азии, … региональным центром капитала». Узбекистан занимает второе место, формируя 28% исходящих вложений (около 370 млн долларов). За пять лет его инвестиционный портфель увеличился более чем в четыре раза, что связано с либерализацией экономики, активной приватизацией и реформами, проводимыми при президенте Шавкате Мирзиееве.

А в притоке капитала лидируют Узбекистан — 680 млн долларов; Кыргызстан — 450 млн: на эти две страны приходится 87% всех внутрирегиональных инвестиций.

Вышеприведенные данные говорит о том, считают в ЕАБР, что речь идет о переходе к новому этапу экономической зрелости Центральной Азии — от конкуренции за внешние ресурсы к формированию внутреннего инвестиционного рынка.

Казахстанский нефтегазовый комплекс продемонстрировал существенное падение в начале года. Согласно обнародованным сведениям, добыча нефти и газового конденсата в январе уменьшилась на 31,5% по сравнению с предыдущим месяцем и с аналогичным периодом 2025 года. Эта негативная тенденция способна оказать влияние на экспортные стратегии, доходы государственного бюджета и общие экономические показатели страны, сообщает inbusiness.kz. Так, в январе 2026 года объем производства нефти и конденсата в Казахстане составил 5,25 миллиона тонн, и сокращение объемов добычи может негативно сказаться на поступлениях в Национальный фонд и на общем состоянии внешнеторгового баланса.

Казахстан усиливает ядерное сотрудничество с Индией – подписано крупное урановое соглашение, информирует Eurasia Today. Со стороны РК подписантом документа о поставках индийской стороне концентрата природного урана и его физической отгрузке в Индию выступила Национальная атомная компания «Казатомпром».

Как сообщает издание, сделка носит стратегический характер и по объему превышает 50% балансовой стоимости активов компании. Конкретные параметры контракта — цена, объемы и график поставок — не раскрываются, что соответствует практике долгосрочных соглашений в атомной отрасли.

Эксперты отмечают, что подобные сделки обычно заключаются на несколько лет вперед и направлены на обеспечение стабильных поставок сырья для атомных электростанций.

Напомним, Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей природного урана, обеспечивая около 40% глобальной добычи. Индия же активно развивает атомную энергетику в рамках стратегии по снижению зависимости от угля и импорта углеводородов.

Аналитики считают, что расширение экспортной географии снижает риски зависимости от отдельных рынков и укрепляет долгосрочную устойчивость казахстанского атомного сектора.

Кыргызстан

Заслон, поставленный властями КР «золотой лихорадке», привел к тому, что после национализации крупнейшего золоторудного месторождения «Кумтор» (инициатива президента Садыра Жапарова), республика стала получать от него кратно больший доход. Как заявил глава правительства Кыргызстана Адылбек Касымалиев (его цитирует Eurasia Today), за период после перехода рудника в государственное управление общий доход от производства составил 5 млрд 115 млн долларов (более 440 млрд сомов).

В государственный бюджет в виде налогов и других обязательных платежей поступило 1 млрд 176 млн долларов Кроме того, за последние четыре года в виде дивидендов получен 441 млн долларов (38,2 млрд сомов).

Для сравнения: с 1994 по 2021 год, то есть за 27 лет разработки месторождения иностранным инвестором, Кыргызстан получил от «Кумтора» всего около 100 млн долларов дивидендов. По данным последних лет, объем добычи на руднике колеблется в пределах 17–18 тонн золота в год, что делает его крупнейшим промышленным объектом в экономике Кыргызстана. В целом по стране добыча золота превышает 25 тонн ежегодно, включая проекты Джеруй, Талды-Булак Левобережный, другие месторождения. Золото обеспечивает до 10% ВВП и значительную часть экспортной выручки республики.

Рост доходов совпал с благоприятной конъюнктурой мирового рынка. В 2026 году цена на золото обновила исторические максимумы — 5000 долларов за тройскую унцию. Так что текущая ценовая динамика существенно усиливает бюджетный эффект от государственной добычи.

По последним данным, объем золотовалютных резервов Кыргызстана превышает 3 млрд долларов, при этом значительную долю в их структуре составляет именно монетарное золото. Таким образом, «заявления главы Кабмина фиксируют не только фискальный эффект от национализации Кумтора, но и более широкий макроэкономический тренд — золото остается ключевым страховочным активом страны в условиях глобальной турбулентности».

Названа дата очередных выборов президента Кыргызстана – Конституционный суд республики постановил, что они должны состояться в четвертое воскресенье января 2027 года. Заключение КС обнародовано после рассмотрения им обращения главы государства Садыра Жапарова, касающегося продолжительности его президентских полномочий в условиях принятия новой Конституции страны, а также возможности проведения досрочных выборов.

КС пришел к выводу, что действующий президентский срок Садыра Жапарова сохраняет первоначальную шестилетнюю продолжительность и завершается в 2027 году. При этом он засчитывается как первый срок по новой Конституции, что означает возможность участия в следующих выборах. А внеочередные выборы главы государства в имеющейся ситуации в стране состояться не могут.

В Кыргызстане чиновникам запретили открывать зарубежные счета и сделки с родственниками – президент Жапаров подписал закон «О противодействии коррупции». В нем, в частности, определен уполномоченный государственный орган по предупреждению коррупции. Документом также закреплены жесткие ограничения для государственных и муниципальных служащих, в том числе: содействие бизнесу родственников, участие в сделках с аффилированными компаниями, использование служебных ресурсов в личных целях, получение вознаграждения и подарков (за исключением протокольных сувениров установленной стоимости). Закон, кроме того, предусматривает создание госорганами защищенных каналов для приема сообщений о коррупции, и защиту лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Узбекистан

Власти Узбекистана выделили более 1 трлн сумов на поддержку нуждающихся в месяц Рамазан (Рамадан), начавшийся в республике 19 февраля. Как информирует пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиеева, на реализацию этого плана предусмотрена передача соответствующим фондам 750 млрд сумов (61,3 млн долларов). За счет выделенных из бюджета средств единовременная материальная поддержка оказывается нуждающимся семьям. Кроме того, предусмотрено покрытие расходов на лечение и хирургические операции для лиц с инвалидностью.

Мирзиеев поручил чиновникам обратить особое внимание на женщин и молодежь, которые могут попасть под влияние различных радикальных и экстремистских идеологий, с предоставлением им духовной и материальной поддержки, медицинской и психологической помощи; обеспечения занятости через обучение профессиям и ремеслам.

Узбекистан готовится выйти в космос. Как информирует официальный сайт президента, Мирзиеев ознакомился с начальным этапом работ по запуску в космос искусственного спутника и подготовкой первого узбекского космонавта. Предварительно в стране был запущен государственный космический мониторинг, работающий в проактивном режиме.

Отмечается, что за последние пять лет спрос на данные дистанционного зондирования вырос втрое, и в настоящее время с системой космического мониторинга работают более 10 государственных учреждений. К настоящему времени в РУз изучен опыт зарубежных стран и определены технические требования к точности и полезной нагрузке будущего спутника.

Сообщается также, что президентом рассмотрены проекты создания первого национального научного спутника в рамках наращивания научно-технологического потенциала; подготовки специалистов и формирования инженерной команды; осуществления запуска научного спутника «Мирзо Улугбек» формата 6U в 2028 году.

По инициативе главы государства, подготовка первого отечественного космонавта и организация его полета в космос определены в качестве стратегической задачи. Отмечено, что полет отечественного космонавта в космос должен быть неразрывно связан с реализацией конкретной научной программы. Мирзиеев, кроме того, поручил ответственным лицам организовать проведение в Самарканде в 2028 году Международного конгресса астронавтики. Заинтересованность в участии выразили ведущие космические организации США, Европы, Китая, Индии, России и других стран.

По мультимодальному транспортному коридору Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Таджикистан отправился первый грузовой поезд, сообщает пресс-служба узбекского акционерного общества «Узтемирйулконтейнер». Оно является одним из учредителей созданного в КНР совместного предприятия UTK International Logistics, которое и отправило пилотный состав по маршруту, соединяющему Китай с Центральной Азией. Его протяженность – 3500 км, время поезда в пути — 18-20 дней.

В его составе — 8 сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления и строительной техникой. На маршруте действуют тарифные льготы для перевозчиков.

Генерация «зеленой энергии» (солнце, ветер) составила в Узбекистане с начала года 1 млрд кВт·ч, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает министерство энергетики страны. Совместно с гидрогенерацией выработано 1,57 млрд кВт·ч., что позволило сэкономить 400 млн кубометров газа. В настоящее время в Узбекистане работают 15 солнечных фотоэлектрических станций и 5 ветровых электростанций общей установленной мощностью 5582 МВт.

Американская Gulf откроет в Узбекистане не менее 100 автозаправочных станций за 150 млн долларов и вложит еще 50 млн в авиацию страны, сообщил вице-президент компании Крейг Крамер на встрече с находящимся в США для участия в заседании «Совета мира» Шавкатом Мирзиеевым. Кроме того, вдоль автомагистралей планируется создание транспортных центров для туристов и транзитных перевозчиков.

Также стало известно, что Узбекистан и США подписали соглашение об учреждении совместной инвестиционной структуры для развития стратегического партнерства между странами. Ее приоритетом, сказано в пресс-релизе релизе Корпорации международного финансового развития США (DFC), являются проекты в сфере критически важных полезных ископаемых – от их разведки и добычи до переработки. Отмечается, что документом также предусмотрено создание совместной холдинговой компании для поддержки инвестиционных инициатив.

Отметим: DFC является инвестиционным подразделением правительства США и сотрудничает с частным сектором для продвижения внешней политики Соединенных Штатов и укрепления национальной безопасности путем мобилизации частного капитала по всему миру.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поставил своего рода рекорд – подписал за два дня более 50 указов об отставках и новых назначениях. Сменились сразу три заместителя главы правительства, назначены новые министры здравоохранения, охраны окружающей среды и пищевой промышленности. Но самые «бросающиеся в глаза» изменения произошли в силовом блоке и инфраструктурном секторе – в частности, от занимаемой должности освобожден министр национальной безопасности Назар Атагараев, вместо него назначен Довлетгелди Мередов. Президент, кроме того, сменил мэров крупнейших городов страны, в том числе – Туркменбаши, Туркменабада и Мары; распорядился создать новое министерство автомобильных дорог, руководитель которого уже назначен.

Заметим, с разницей всего в несколько дней свои посты покинули главные силовики в Кыргызстане, Турции и Туркменистане.