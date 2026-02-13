Во Франции раскрыта мошенническая схема в Лувре. По данным Le Figaro, сотрудники музея проводили экскурсии в обход официальной кассы по завышенным ценам.

Ущерб оценивается примерно в €10 млн. Задержаны девять человек. Предполагается, что схема действовала как минимум с 2024 года.

Это не первый громкий скандал вокруг музея. В октябре прошлого года из Лувра были похищены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении на €88 млн. Тогда злоумышленникам понадобилось всего семь минут.

По делу арестованы четыре человека, однако похищенные драгоценности до сих пор не найдены.