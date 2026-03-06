Посольство России в Иране поблагодарило Азербайджан за помощь, оказанную при эвакуации российских граждан, сообщается в Telegram-канале дипломатической миссии. По данным пресс-службы, власти республики сделали все возможное для того, чтобы переход границы и вылет людей в Россию был максимально комфортным.

В посольстве рассказали, что дипломаты оказались в «водовороте событий» из-за кризиса в Иране. Особую помощь в эвакуации россиян из страны оказал Азербайджан, обеспечивший их комфортными условиями при переходе.

Мы хотим от чистого сердца выразить благодарность нашим азербайджанским друзьям, которые (это цитата эвакуированных) были по-кавказски добры, щедры и гостеприимны к каждой из наших женщин и к каждому из наших детей, — говорится в сообщении.

По словам дипломатов, азербайджанская сторона обеспечила россиян питанием, в том числе сладостями, а также оказывала им моральную поддержку.