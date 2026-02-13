По данным «Новой газеты Европа», третьего сына Рамзана Кадырова Адама выписали из Боткинской больницы после почти трёх недель лечения после ДТП в Грозном 18 января. Авария произошла по вине водителя головной машины его кортежа.

Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что в стране происходят тысячи ДТП, но именно инцидент с его сыном «стал номером один в мировых новостях».

По информации издания, в Москве Адаму удалили селезёнку, диагностировали трещину челюсти и повреждение зрительного нерва. Есть риск частичной потери зрения.

Трое охранников, находившихся в машине, также исчезли из публичного поля. Двое из них были госпитализированы в Москву с тяжёлыми травмами, один, по данным источников, может остаться парализованным.