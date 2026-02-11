Армянский бизнес должен зафиксировать, что железнодорожный экспортный путь через Азербайджан открыт, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У нас есть заверения об этом на высшем уровне», — добавил он.

Пашинян также сообщил, что в ближайшие дни Армения передаст США свои наблюдения по проекту соглашения о «маршруте Трампа».

«В настоящий момент уже проводится технико-экономическое изучение проекта», — отметил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Премьер подчеркнул, что проект соглашения будет строиться на основе рамочного документа, утверждённого правительствами двух стран.