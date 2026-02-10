Российские пропагандисты, чтобы оправдать свои ложные заявления о «захвате» украинских территорий, сообщают о «контрнаступлении» ВСУ. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW) за 9 февраля.

«Российские войска, вероятно, ложно утверждают, что украинские войска проводят «контрнаступление» вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, чтобы опровергнуть предыдущие ложные сообщения о якобы продвижении России», – отмечают авторы.

В частности, российские «военкоры» сообщали о продвижении украинских войск в районах Сосновки, Новоалександровки и Нечаевки, создавая впечатление захвата Терноватого. На самом деле до линии фронта от Терноватого, по данным ВСУ, «не менее 10–15 км».

ISW также зафиксировал жалобы российских милблогеров на практику командиров, которые присылают ложные отчёты о «наступлении», чтобы оправдать отступление с ранее удерживаемых позиций.