Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон встретилась в Баку с представителями 31 ведущей американской компании, чтобы обсудить перспективы инвестиций и экономического сотрудничества, сообщает посольство США в Азербайджане на своей странице в X.

Отмечается, что это первая бизнес-миссия в Азербайджан, организованная под эгидой Торговой палаты США. Она проводится в рамках усилий Соединённых Штатов по расширению экономического взаимодействия, закреплённого в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в августе 2025 года Президентом Дональдом Трампом и Президентом Ильхамом Алиевым.

Эми Карлон подчеркнула, что американские компании входят в число самых инновационных в мире и смогут внести значительный вклад в реализацию всего потенциала соглашений, достигнутых 8 августа.