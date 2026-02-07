Четыре года. Именно столько длится война России против Украины. Срок, за который в советских учебниках Красная армия дошла до Берлина, водрузила знамя над рейхстагом и вошла в историю. И срок, за который нынешняя Россия… зашла в тупик. Без фанфар. Без побед. Зато с бесконечными объяснениями, почему «на самом деле всё идёт по плану».

Результат впечатляющий — в кавычках. Ни одна заявленная цель не достигнута. Украина не сломлена, власть не пала, армия не разбежалась, народ не «встретил с цветами». Зато миф о всесильной России рассыпался быстрее, чем декорации в плохом телешоу.

Планировали, конечно, нечто совершенно иное. Агрессия против Украины замышлялась как «маленькая победоносная война», эффектная демонстрация «силы русского оружия» и т. д. В Москве рассчитывали, что украинская оборона будет смята в течение нескольких часов, что армия «рассыпется», что население встретит российские танки под советскими флагами едва ли не с цветами (помните старушку, которая вышла встречать солдат с советским флагом, но это оказались не российские, а украинские бойцы?). А если кто-то будет недоволен, в Украину перебрасывали части «Росгвардии» со всем арсеналом для разгона митингов — дубинками, щитами и т. д. Колонны «Росгвардии» в первые дни после вторжения в Украине перехватывали не раз. Но в реальности всё пошло не так. «Киев за три дня» затянулся на четыре года, слова о «второй армии мира» превратились в язвительный мем, и, самое главное, шансов переломить ситуацию в свою пользу у РФ не просматривается.

На этом фоне особенно контрастно выглядит фигура Владимира Зеленского. Человека, которого в Москве собирались «поставить на место» за считаные дни. Казалось бы, капитан КВН, комик, ведущий юмористического шоу «95-й квартал» — по задумке Кремля, президент Украины Владимир Зеленский в первые же часы должен был подписать капитуляцию. И уж тем более — воспользоваться предложениями своих западных союзников вывести его и его семью в безопасное место.

Именно это, напомним, кроется за вопросом «что мы можем сделать лично для вас». Зеленский тогда ответил: «Сообщите мировым лидерам, что мы воюем». От соблазнительного предложения быть вывезенным в безопасное место он отказался и остался в Киеве. Он не уехал, не склонил голову, не стал искать «компромисс ради мира». Он остался — и этим одним жестом перечеркнул тонны кремлёвской пропаганды о «марионетках» и «внешнем управлении». История любит иронию: тот, кого высмеивали, стал символом сопротивления, а те, кто грозил, — символом беспомощной злобы.

Сравнение напрашивается само собой. В 1941–1945 годах за четыре года советская армия прошла пол-Европы. Сегодняшняя война длится те же четыре года — и что в активе? Один захваченный клочок территории, за который заплачена цена, несоразмерная любым «геополитическим приобретениям». И полное отсутствие понимания, что делать дальше. Особенно на фоне истощения военных ресурсов и усиливающегося санкционного давления.

Не сумев победить на поле боя, Россия выбрала путь, давно знакомый из самых мрачных страниц истории. Политика блокады, холода и темноты. Удары по энергетике, попытки оставить мирных людей зимой без света, тепла и еды. Та же логика, что когда-то применялась в осаждённом Ленинграде, — только теперь в роли агрессора выступает не враг из учебников, а сама Россия. Расчёт прост: заморозить, измотать, сломать. Но расчёт не сработал. Украина устояла. И именно это бесит сильнее всего.

Здесь никак нельзя не вспомнить нашу 44-дневную Отечественную войну. Удары по жилым кварталам азербайджанских городов в Армении планировали заранее — это было подтверждено в ходе суда над армянскими военными преступниками в Баку. Бить тяжёлыми ракетами по Гяндже, Мингячевиру, Габале Армения начала уже после того, как, по признанию армянских же военачальников, «армянской армии сломали хребет». То есть когда стало понятно, что военной победы не просматривается. И в Ереване решили просто максимально повысить цену войны для мирного азербайджанского населения. Не помогло. И в Украине тоже не сработает.

Отдельная глава — Купянск. Город, об «освобождении» которого с важным видом докладывали наверх. Докладывали так уверенно, что, казалось, осталось только медали раздать. А потом — фотография Зеленского в этом самом городе. Спокойная, демонстративная, унизительная для тех, кто привык жить в мире собственных сводок. Купянский позор стал символом войны, где отчёты живут отдельно от реальности.

И вот здесь наступает момент окончательной деградации российской военной пропаганды. Когда на федеральных каналах с торжественным выражением лица начинают открыто говорить: да, мы оставляем мирное население без света и еды — и это подаётся как достижение. Когда жестокость выдают за силу, а бессилие — за стратегию. Это уже не пропаганда. Это публичное признание: других рычагов просто не осталось.

На этом фоне особенно ясно видно, кто на чьей стороне. Азербайджан с первого дня войны оказывает Украине гуманитарную помощь. Наша страна отправляла Киеву и медицинское оборудование, и перевязочные материалы, и многое другое. Сегодня по понятным причинам в фокусе внимания — энергетическое оборудование: генераторы, трансформаторы и т. д. Отправляя гуманитарную помощь Украине, Азербайджан не вмешивается в конфликт. Это красноречивая поддержка тем, кто не сдался, тем, кто платит цену за право быть собой.

История всё расставляет по местам. Четыре года войны показали: громкие слова не заменяют реальных побед, а имперские мифы не греют в мороз. И чем дольше Россия цепляется за иллюзию величия, тем громче трещит реальность.