Из огнестрельного ранения врачи вытащили 16 дробин. Отец молодой учительницы Фяган Камилов рассказал СМИ о состоянии дочери, после того, как вчера в нее выстрелил школьник.

По ее словам, состояние пострадавшей стабилизировалось и уже сегодня ее перевели в палату Отделения нейрохирургии Клинического медицинского центра.

6 февраля около 09:10 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов из лицея İdrak, расположенного в Бинагадинском районе Баку. Как сообщили в TƏBİB, на место была направлена бригада экстренной медицинской помощи.

Пострадавшая — Шахла Камилова, 1997 года рождения, преподаватель лицея — была госпитализирована в Клинический медицинский центр с огнестрельным ранением в область шеи. В медицинском учреждении ей были проведены лабораторные и инструментальные обследования, в том числе радиологическая диагностика, в ходе которой в области шеи были выявлены многочисленные инородные тела.

Пациентку экстренно прооперировали.

Напомним, 6 февраля около 09:00 ученик 10-го класса А.Ш. пришёл в лицей с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил преподавательницу Ш.К.. В последствии юноша был задержан, сообщили в МВД.