Туристы из Индии вновь возвращаются в Азербайджан. Как сообщает Minval, после непродолжительного бойкота на улицах Баку были замечены группы туристов-индийцев. Отметим, что с мая 2025 года открытая поддержка Пакистана со стороны Азербайджана и Турции в ходе новой эскалации с Индией вызвала резкое недовольство в Нью-Дели. Тогда в соцсетях начали распространяться призывы к гражданам Индии отказаться от поездок в эти страны, что вскоре переросло в организованный бойкот со стороны крупных туристических компаний. Одной из первых отреагировала компания Cox & Kings, объявив о приостановке туристических поездок в Азербайджан, Турцию и Узбекистан.

И действительно, внезапно туристы из Индии резко перестали ездить в Азербайджан. Но их место заняли другие, так что Азербайджан не пострадал и не оскудел по части туризма.

Позже индийцы постепенно забыли про свой бойкот. Так, с 4,665 тыс. в июле статистика туристов из Индии выросла до 15,372 тыс. в декабре.

По данным Государственного агентства по туризму, в 2025 году Индия вошла в топ-5 стан по показателям въездного туризма в Азербайджан. Всего за отчетный период прибыло 166,946 индийцев. И хотя это на 29% меньше, чем годом ранее, однако статистика демонстрирует повторный рост. Сегодня показатели туризма в Азербайджане больше зависят от общей ситуации в регионе, чем от туристических возможностей страны. Например, напряженность в Иране вынудила авиакомпании отменять авиарейсы. Одной из таких стал индийский лоукостер IndiGo, который приостановил полеты в Алматы, Тбилиси, Баку и Ташкент до 26 февраля. Об этом авиакомпания сообщила на своей официальной странице в соцсети X.

В компании объяснили решение ухудшением ситуации вокруг Ирана и изменениями в воздушном пространстве региона. По словам перевозчика, расписание корректируют ради безопасности пассажиров и экипажей.

«Поскольку ситуация продолжает развиваться, наши планы находятся под регулярным контролем. О любых дальнейших обновлениях или изменениях мы сообщим через наши каналы связи. Мы ценим ваше терпение, понимание и неизменное доверие», — говорится в сообщении перевозчика.

Такое положение дел затрудняет планы Азербайджана по наращиванию турпотоков.

По словам эксперта в области туризма Джейхуна Ашурова, в 2026 году прогнозируется рост туристов, что должно составить не менее 2%.

«Если условия в регионе изменятся в лучшую сторону, не останется угрозы военных действий, то иностранцы станут чаще ездить в Азербайджан. Кроме того, в Азербайджане разработана первая «Государственная программа развития туризма на 2026-2030 годы», призванная обеспечить развитие туризма и увеличить туристический поток до 5-6 миллионов человек в среднесрочной перспективе», — сказал собеседник.

Напряженность в регионе привела к тому, что показатели въездного туризма уступают предыдущим данным примерно на 2%. Надо сказать, что в рамках Госпрограммы, в целях стимулирования туристического потока программа планирует продвигать в Азербайджане гастрономическое, оздоровительное, зимнее и экотуристическое направления. Она также включает создание новых пляжей, увеличение инвестиций в туристические и рекреационные зоны, а также поддержку микро- и малого бизнеса. Другие важные направления программы включают совершенствование системы классификации и учета промышленных предприятий, повышение стандартов безопасности и качества в туристическом секторе, повышение доступности ключевых туристических направлений в регионах, а также расширение рекламных и социальных медиа-кампаний на целевых туристических рынках.