Вашингтон поддерживает право Пакистана защищаться от «Талибана» на фоне боёв с Афганистаном.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и выразили поддержку праву Пакистана на оборону от нападений со стороны «Талибана», — написала в X заместитель госсекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер. Она отметила, что ранее побеседовала с заместителем министра иностранных дел Пакистана Амной Балоч, чтобы «выразить соболезнования в связи с гибелью людей из-за недавнего конфликта между Пакистаном и «Талибаном».

Президент США Дональд Трамп отметил, что поддерживает Пакистан и высоко оценивает работу премьер-министра Шахбаза Шарифа.

26 февраля на пакистано-афганской границе возобновились боевые действия. Кабул сообщил о военной операции в ответ на авиаудары Пакистана. Пакистан заявил о более чем 130 погибших афганских военных и уничтожении около 80 единиц техники. Афганское министерство обороны 27 февраля объявило о завершении операции, указав на 55 погибших пакистанских солдат и захват двух баз и 19 погранпостов.