В Азербайджане вынесены судебные решения, которые имеют все шансы стать знаковыми. Служба государственной безопасности Азербайджана выявила и задержала граждан страны, участвовавших в боевых действиях между Россией и Украиной в составе незаконных вооружённых формирований за пределами республики. Напомнив, что в ходе конфликта ряд граждан Азербайджана погиб, пропал без вести, получил ранения или оказался в плену, СГБ продолжает: в рамках расследования было установлено участие Набиева Реала Эльдениз оглы (1991 г.р.), Гусейнова Фариса Фамиль оглы (1993 г.р.), Мамедова Али Эльнур оглы (1994 г.р.) и Мирхашимли Мурова Гасан оглы в боевых действиях под контролем вооружённых формирований сторон конфликта. В январе 2026 года эти лица были задержаны, привлечены к уголовной ответственности и арестованы по решению суда. Власти ещё раз напомнили, что участие граждан Азербайджана в иностранных вооружённых конфликтах влечёт уголовную ответственность, и подобные действия будут пресекаться и впредь.

Возможно, по законам жанра здесь следует указать, что Генпрокуратура Азербайджана ещё несколько недель назад предупредила об уголовной ответственности за наёмничество и весьма прозрачно дала понять, что по нескольким эпизодам расследование уже идёт. Те аресты, о которых сегодня сообщает СГБ, означают, что расследование продолжается, и не исключено, что в поле зрения правоохранительных органов Азербайджана вскоре окажутся не только рядовые наёмники, но и вербовщики.

Понятно и другое. Ни СГБ, ни Генпрокуратура не уточняют, с чьей стороны линии фронта воевали персоны, попавшие в поле зрения азербайджанских правоохранительных органов. Тем более интригующе звучит фраза насчёт незаконных вооружённых формирований. В самом начале войны Украина активно использовала добровольческие батальоны, но в самой Украине они совершенно законны. Более того, сегодня от прежней «вольницы» не осталось и следа: жёсткое централизованное командование, соответствующие «цепочки», субординация… Остались, конечно, исключения вроде того же «Русского добровольческого корпуса», но туда в силу ряда обстоятельств азербайджанцев завлекать не будут.

Иное дело — Россия, где даже после мятежа Пригожина не отказались от использования разного рода ЧВК. Регулярные российские части на территории Украины тоже, мягко говоря, вызывают вопросы.

В прессе и социальных сетях публиковались сообщения о наших соотечественниках, погибших и пропавших без вести в ходе украинской войны. Но на стороне Украины в основном воюют этнические азербайджанцы, которые являются гражданами Украины. Россия же, которая сегодня испытывает заметный дефицит «пушечного мяса», активно завлекает на войну, в числе прочего, и трудовых мигрантов, обещая им золотые горы вообще и российское гражданство вместе с квартирой в частности.

Более того, отмечались и попытки, о чём уже рассказывал Minval Politika, вести вербовку и на территории самого Азербайджана. При этом особый интерес вербовщики проявляли к участникам 44-дневной войны и сотрудникам ANAMA. Есть очень много случаев, когда в ходе облав на мигрантов российские правоохранители обещали подбросить наркотики, если «гастарбайтеры» не подпишут контракт.

В прессу, напомним в который уже раз, попадали даже буклеты на азербайджанском языке, где наших граждан призывали «встать плечом к плечу против фашистов, как наши деды». Кто именно их распространял, не указывается, однако в том же Кыргызстане на вербовке наёмников попался «Русский дом». Конечно, в момент вербовки рассказывают привлекательные сказки: обещают службу при штабе, работу на строительстве укреплений, а в реальности — «мясные штурмы». Справедливости ради, похожим образом Россия поступает и со своими гражданами, к примеру со студентами, которым предлагают службу в «беспилотных войсках», краткосрочные контракты и кучу льгот, но на деле контракты оказываются бессрочными, льготы — призрачными, а войска — обычными.

И вот теперь в Азербайджане напоминают: эти действия ещё и влекут за собой уголовную ответственность по законодательству нашей страны. И это ещё если удастся уцелеть на войне. Так что от чужой войны лучше держаться подальше.