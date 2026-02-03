Служба государственной безопасности Азербайджана выявила и задержала граждан страны, участвовавших в боевых действиях между Россией и Украиной в составе незаконных вооружённых формирований за пределами республики.

По данным СГБ, в ходе конфликта ряд граждан Азербайджана погиб, пропал без вести, получил ранения или оказался в плену. В рамках расследования было установлено участие Набиева Реала Эльдениз оглы (1991 г.р.), Гусейнова Фариса Фамиль оглы (1993 г.р.), Мамедова Али Эльнур оглы (1994 г.р.) и Мирхашимли Мурова Гасан оглы в боевых действиях под контролем вооружённых формирований сторон конфликта.

В январе 2026 года указанные лица были задержаны, привлечены к уголовной ответственности и арестованы по решению суда.

В СГБ напомнили, что участие граждан Азербайджана в иностранных вооружённых конфликтах влечёт уголовную ответственность, и подобные действия будут пресекаться и впредь.