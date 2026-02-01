МИД Азербайджана выступил с осуждением терактов, произошедших в пакистанской провинции Белуджистан.

Об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и искреннюю скорбь и солидарность с братским народом Пакистана и правительством Пакистана.

Мы желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления. Мы выражаем солидарность с Пакистаном в это трудное время и подтверждаем нашу твердую поддержку международных усилий по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — говорится в публикации.