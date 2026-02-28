Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что вооружённые силы начали решительный ответ на действия США и Израиля. Правительство приняло меры для обеспечения населения товарами первой необходимости, отметив, что поводов для беспокойства нет.

Школы и университеты остаются закрытыми, банки работают в обычном режиме, а государственные учреждения — с 50% загрузкой.

Во время ударов в субботу в Иране почти полностью отключился интернет: доступность сети составила всего 4% от обычного уровня, сообщает проект Netblocks. Одновременно фиксируется масштабная волна кибератак, пострадали сайты IRNA, ISNA и другие государственные ресурсы, сообщает агентство Fars.