Операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения. Об этом заявил командующий центральным штабом войск ПВО Хатам-оль-Анбия генерал-лейтенант Али Абдоллахи.

«В ответ на бесстыдное нападение США и сионистского режима на Исламскую Республику Иран все оккупированные территории и базы преступных американцев в регионе подверглись мощным ударам иранских ракет, и эта операция будет продолжаться без перерыва до окончательного поражения врага», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.