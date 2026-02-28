Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал о десятках жертв среди учащихся школы для девочек в иранском Минабе и предупредил США и Израиль о возмездии.

«Разрушенное здание — это начальная школа для девочек на юге Ирана. Она была разбомблена средь бела дня, когда в ней находилось много юных учениц. Только на этом месте были убиты десятки невинных детей. Эти преступления против иранского народа не останутся безнаказанными», — заявил глава иранской дипломатии в соцсети Х.

Израиль разбомбил школу в Иране, число жертв растет