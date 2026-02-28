С учетом обострения ситуации с безопасностью в Исламской Республике Иран, гражданам Азербайджана рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, а находящимся на территории Ирана — в зависимости от местоположения — покинуть страну через территорию Азербайджана или Турции, говорится в информации МИД Азербайджана.

Также гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, следовать указаниям местных органов власти и регулярно отслеживать официальные источники информации. В случае любой чрезвычайной ситуации гражданам следует обращаться в Посольство Азербайджана в Иране и Главное консульство в городе Тебриз по следующим контактам:

Посольство Азербайджанской Республики в Иране

Email: [email protected]

Телефон: +98 905 523 01 07

Телефон: +98 901 884 55 31

Главное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе

Email: [email protected]

Телефон: +98 901 414 31 57

Телефон: +98 935 317 21 01