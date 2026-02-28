Число погибших учащихся начальной школы в результате удара на юге Ирана возросло до 57 человек.

Городской чиновник Мохаммад Радмехр заявил, что Израиль «нанёс прямой удар» по школе сегодня утром.

Он сказал, что во время атаки в здании находились 170 студентов, поэтому существует вероятность, что число погибших может возрасти, поскольку спасательная операция всё ещё продолжается.

16:28 В Минабе на юге Ирана погибла 51 ученица начальной школы после утреннего ракетного удара Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на губернатора округа.

По его словам, еще 60 человек получили ранения.

15:56 Израильские авиаудары разрушили женскую школу в иранском Минабе на юге страны, сообщает агентство Mehr. В результате подтверждена гибель 40 человек, еще 48 получили ранения.

Ранее агентство ANA со ссылкой на командира спецподразделения полиции городского округа Минаба Мохаммада Радмехра сообщало о 24 жертвах.