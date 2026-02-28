Тегеран призывает ООН и Совет Безопасности международной организации принять незамедлительные меры «для противодействия нарушению международной безопасности в результате агрессии против Ирана со стороны США и Израиля», говорится в заявлении иранского МИД.

«Исламская Республика Иран напоминает о важной обязанности Организации объединённых наций и Совета безопасности немедленно принять меры по противодействию нарушению мира и международной безопасности вследствие явной военной агрессии США и сионистского режима», — говорится в заявлении Telegram-канала иранского внешнеполитического ведомства.