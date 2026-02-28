После ударов по Тель-Авиву в городе поднялся столб дыма, сообщают местные паблики. По их данным, зафиксированы прилёты по различным районам Израиля.

Высокопоставленный иранский чиновник в интервью Al Jazeera заявил: «Мы ясно говорим Израилю: готовьтесь к тому, что грядет. Наш ответ будет публичным, без красных линий. Все варианты на столе, включая ранее нерассмотренные сценарии».

В свою очередь, Корпус стражей Исламской революции объявил о начале первой волны массированных ракетных и беспилотных атак по «оккупированным территориям» в ответ на «агрессию Израиля и убийство граждан Ирана».

На фоне эскалации Катар закрыл своё воздушное пространство для полётов.

12:13 В Израиле прозвучали сирены тревоги после запуска первой волны иранских баллистических ракет. По сообщениям, было выпущено около 30 ракет.

Израиль закрыл воздушное пространство после нанесения превентивного удара по Ирану. Аэропорт Тель-Авива может оставаться закрытым для приема и отправки рейсов до утра 3 марта, сообщает источник ТАСС.

Населению страны направлено предварительное предупреждение о возможной угрозе, всем рекомендуется перейти к укрытиям.