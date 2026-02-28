Минобороны ОАЭ подтвердило работу средств ПВО для отражения ракетной атаки со стороны Ирана. Согласно заявлению ведомства, Тегеран применил баллистические ракеты, передает Gulf News. Воздушные цели были сбиты, однако обломки падали в жилых районах, что привело к «максимальному ущербу».

В результате падения обломков «погиб один мирный житель азиатского происхождения», сообщили в министерстве. Там назвали нападение Ирана «трусливым актом» и вопиющим нарушением международного права. По данным Reuters, человек погиб в Абу-Даби.