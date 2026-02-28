Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, цель действий — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима.

Трамп подчеркнул, что Иран является «крупнейшим спонсором терроризма в мире» и никогда не будет обладать ядерным оружием. «Скажу это снова — у них никогда не будет ядерного оружия», — отметил он. Кроме того, по словам Трампа, США намерены уничтожить иранский военно-морской флот и обеспечить, чтобы иранские прокси не могли атаковать американские силы.

Он также заявил, что США «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана.

Трамп призвал членов Корпуса стражей Исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана сложить оружие. По его словам, тем, кто подчинится, будет предоставлен «полный иммунитет». В противном случае, как он заявил, их ждет «верная смерть».

«У США «иссякло терпение» в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию», — добавил он.

Президент США также отметил, что у американских сил могут быть потери, «но это война».