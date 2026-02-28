В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и в Иордании слышны взрывы на фоне эскалации напряжённости в регионе. Иран в эти минуты проводит удары по американским базам в нескольких странах.

Бахрейнское агентство BNA сообщает, что центр обслуживания пятого флота США на территории страны подвергся ракетному обстрелу. Кроме того, по информации 9 канала Израиля, атаке подвергся американский авианосец «Линкольн» в Аравийском море. Официальные подтверждения по ряду эпизодов уточняются.

13:10 Иран запустил баллистические ракеты по логистическому объекту военно‑морских сил США в Бахрейне, сообщает Clash Report.

Также сообщается, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в ОАЭ.

Катар сбил иранскую ракету, сообщает Al Jazeera со ссылкой на официального представителя Катара.

ОАЭ временно закрыли своё воздушное пространство.