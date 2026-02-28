Началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури в столице Ирана — Тегеране, пишет Fars News Agency.

Также в СМИ отмечается, что густой дым поднимается в районе улицы Пастера в центре Тегерана.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что с субботы 8:00 страна переходит в режим работы только по жизненно важным направлениям.

Школы, массовые мероприятия и большинство рабочих мест будут закрыты, за исключением объектов жизнеобеспечения.

Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана.

10:26 В Тегеране прогремели взрывы, сообщают иранские паблики.

Тем временем по всему Израилю звучат сирены воздушной тревоги.

По информации 12 канала со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца, Израиль нанес превентивные удары по Ирану. «В связи с этим ожидается ракетная и беспилотная атака против Израиля и его гражданского населения в ближайшее время», — подчеркнул он.