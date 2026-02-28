Криптовалютный рынок обвалился после начала совместных ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. Сразу после ударов были ликвидированы «лонги» на сумму около $100 млн.

Биткоин упал на 7% и достиг отметки около $63 000. Эксперты отмечают, что трейдеры сокращают позиции из-за опасений расширения регионального конфликта и возможного влияния на мировые рынки.

Многие другие крупные криптовалюты также зафиксировали резкое падение. BNB потерял более 5%, упав до 593 долларов; Ethereum и XRP упали более чем на 8%, до 1860 и 1200 долларов соответственно.