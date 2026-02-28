В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и введёнными ограничениями в воздушном пространстве авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановила выполнение рейсов по направлениям Дубай, Доха, Джидда и Тель-Авив, говорится в сообщении компании.

Пассажиры могут вернуть или обменять приобретённые авиабилеты по указанным направлениям без уплаты штрафа.

Отмечается, что рейсы в Нахчыван выполняются в штатном режиме.

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры будут оперативно проинформированы о возможных изменениях.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте: [email protected].