Появились подробности после сообщений о том, что самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поднялся в воздух с началом ответных ракетных ударов Ирана.

Согласно данным сервиса Flightradar24, израильский правительственный борт Boeing-767 с бортовым номером 4X-ISR вылетел из аэропорта Беэр-Шева в Израиле в 15:08 по бакинскому времени.

В настоящее время самолёт кружит над Средиземным морем.

16:48 Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поднялся в воздух после начала ответных ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

При этом пока неизвестно, находился ли сам израильский премьер на борту.