В американских СМИ появилось изображение, предположительно, состояния резиденции верховного лидера Ирана после прямого попадания в нее израильских либо американских ракет.

Американское издание The New York Times распространило спутниковое изображение, на котором, по его данным, компания Airbus запечатлела состояние резиденции верховной лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

«На спутниковых снимках видны черные клубы дыма и обширные разрушения в охраняемом комплексе верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в Тегеране», — пишет газета.