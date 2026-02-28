Афганистан не сбил ни одного пакистанского самолета.

Об этом сообщает Министерство информации Пакистана.

Пакистанский военный самолёт сбит над провинцией Нангархар, сообщает Ariana News.

По данным афганского телеканала, в провинции Нангархар (Афганистан) был сбит самолёт Военно‑воздушных сил Пакистана, и пилот оказался в плену у афганских сил безопасности.

Источник утверждает, что происшествие произошло после того, как пакистанский самолёт вошёл в афганское воздушное пространство в условиях обострения конфликта между двумя странами.