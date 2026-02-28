Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны сохранять спокойствие и стойкость в ближайшие дни в связи с начавшейся операцией против Ирана.

По его словам, совместные действия Израиля и США направлены на устранение угроз, исходящей от режима в Тегеране, и создание условий, при которых народ Ирана «возьмёт свою судьбу в свои руки».

В ответ на рост напряжённости Иран призвал своих граждан покинуть Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию, ссылаясь на присутствие американских военных баз на территории этих стран. Гражданам рекомендовано как можно скорее вернуться домой и соблюдать меры безопасности.

11:52 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание в узком составе в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Об этом сообщают израильские СМИ.