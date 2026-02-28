Пресс-служба израильской армии сообщила о начале широкомасштабной совместной операции с ВС США против Ирана и назвала ее цели — полное ослабление иранского режима, а также устранение экзистенциальных угроз для Израиля в долгосрочной перспективе.

В заявлении ЦАХАЛ власть в Иране названа террористической и отмечается, что израильскими военными уже нанесен удар по десяткам целей.

Кроме того, как сообщили телеканалу CNN два израильских источника, знакомых с ходом операции, в список целей входили верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник штаба вооруженных сил Сейед Абдулрахим Мусави и президент страны Масуд Пезешкиан.

Удары, нанесенные Израилем по территории Ирана утром в субботу, 28 февраля, были нацелены на ключевых фигур иранского руководства.

По данным собеседников телеканала, атака также была направлена против других высокопоставленных чиновников. В частности, целями стали секретарь недавно созданного Совета обороны Ирана Али Шамхани и секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани.

На данный момент нет подтвержденной информации о результатах этой атаки. Источники CNN отмечают, что пока остается неясным, пострадал ли кто-либо из представителей высшего иранского руководства в ходе нанесенных ударов.