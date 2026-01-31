Сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за серию атак в пакистанской провинции Белуджистан, в результате которых погибли более 80 человек. Среди жертв — 11 гражданских, 10 сотрудников служб безопасности и 67 боевиков. Группировка также ограбила несколько банков.

Атаки, начавшиеся почти одновременно, были направлены на сторожевые посты, полицейский транспорт и административные здания в Долбандине. Также были попытки захвата заложников на шоссе и нападения на тюрьму в Мастунге, откуда освобождены 30 заключённых. Попытку штурма штаба ополчения в Нушки отбили.

По данным властей, за двое суток ликвидированы 108 боевиков, включая 41 участника атак, уничтоженного накануне в ходе рейдов.