Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает ставку на переговоры с Ираном и рассчитывает на достижение результатов. Об этом он сказал в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«План таков: Иран ведёт с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться. В противном случае — увидим, что произойдёт. У нас есть большой флот, направляющийся туда. Он больше, чем был ранее, и, собственно, всё ещё находится и в Венесуэле», — заявил Трамп.

Американский лидер согласился с тем, что Тегеран демонстрирует готовность к диалогу, однако отметил неопределённость его намерений. «Да, это правда, но они ведут переговоры — посмотрим, что будет. В прошлый раз, когда они вели переговоры, нам пришлось уничтожить их ядерную программу. Не получилось — тогда мы сделали это другим способом. Посмотрим, что будет сейчас», — сказал Трамп.