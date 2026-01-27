Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представила сведения о положении с гендерным равенством в нашей стране на Женском Парламентском Форуме

В рамках рабочей поездки в Объединённые Арабские Эмираты спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своей речи на прошедшей в Абу-Даби 2-й сессии Женского Парламентского Форума Парламентской Ассамблеи Средиземноморья представила сведения о положении с гендерным равенством в нашей стране. Спикер Сагиба Гафарова заявила, что в основанном на прочных семейных и культурных традициях азербайджанском обществе женщины всегда играли центральную роль в формировании семьи – наиважнейшей малой ячейки общества – и в передаче ценностей будущим поколениям. По её словам, женщины неизменно воспринимались в обществе как равноправные партнёры и оказывали решающее влияние на его развитие.

Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, сегодня азербайджанские женщины активно представлены в политике, экономике, науке и образовании, здравоохранении и других сферах. Женщины занимают высокие посты в законодательных и исполнительных органах власти, в судебной системе и на дипломатическом поприще. Принятие охватывающего 2026–2028-й годы Национального Плана Действий по Гендерному Равенству есть продолжение мер, последовательно осуществляемых азербайджанским правительством в данной области, отметила она.