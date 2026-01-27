Президент Франции Эмманюэль Макрон в будущем может претендовать на самый влиятельный пост в Европейском союзе, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц не прочь в будущем создать пост мощного «суперпредседателя» Европы. Урсула фон дер Ляйен прокладывает туда путь. Возможно, и сам французский лидер захочет его занять», —приводит News.ru слова эксперта.

При этом он отметил, что нынешний председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен концентрирует всё больше власти в своих руках, что снижает влияние других еврокомиссаров.