Наша соотечественница, проживающая в Швеции, доктор математических наук Саадат Керими приняла участие в Стокгольме в математической конференции с научным докладом. Как сообщает «Азертадж», в рамках конференции она была награждена дипломом Института Миттаг-Леффлера Королевской академии наук Швеции.

Форум был организован Институтом Миттаг-Леффлера — одним из ведущих мировых научных центров, действующим при Королевской академии наук Швеции и играющим важную роль в развитии математических исследований как в стране, так и на международном уровне.

По словам Саадат Керими, для нее было большой честью принять участие в ежегодно проводимом научном форуме «Дни Клейна», который отличается высоким уровнем научных дискуссий и продуктивностью. Она отметила, что Институт Миттаг-Леффлера является центром работы самых известных математиков мира.

Ученая подчеркнула, что основатель института Гёста Миттаг-Леффлер создал одну из самых передовых математических библиотек в мире, где хранятся рукописи, письма и первые издания трудов таких выдающихся математиков, как Фибоначчи, Пуанкаре, Эйлер и Ньютон. Сегодня это учреждение остается ведущим международным исследовательским центром, принимающим ученых со всего мира.