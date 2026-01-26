Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) Раван Гасанов находится с визитом в Израиле. Как сообщили в пресс-службе БМЦМ, в рамках визита он посетил город Иерусалим и встретился с Иерусалимским греческим православным патриархом Феофилом III.

На встрече была представлена информация о ключевых принципах политики мультикультурализма в Азербайджане, о существующей в стране среде религиозного и культурного многообразия, а также о проводимой работе по поощрению взаимного уважения и диалога между различными религиями. Р. Гасанов подчеркнул, что Азербайджан исторически является местом мирного сосуществования различных религий и культур.

Он отметил, что христианская община в Азербайджане на протяжении веков является неотъемлемой частью общественной и культурной жизни страны, а православные, католические и албан-удинские христианские общины находятся под защитой государства. Для деятельности церквей созданы все условия, религиозные памятники восстанавливаются, а христианская община обладает равными правами с другими религиозными объединениями.

Патриарх Феофил III высоко оценил мультикультурную и религиозно толерантную среду в Азербайджане, в том числе сохранение христианского наследия и его поддержку на государственном уровне, подчеркнув важность укрепления межрелигиозного диалога в современном мире.

Также стороны обсудили возможности сотрудничества и развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.