Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими собеседниками.

Это позволяет поддерживать диалог по самым чувствительным вопросам, отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В действительности Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками», — констатировал представитель Кремля.

По словам Пескова, «этот канал общения действительно позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам».