По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с военной ситуацией на Ближнем Востоке осуществлена очередная эвакуация в Азербайджан наших граждан, оставшихся в городах Абу-Даби и Дубай Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Сообщается, что в последние дни благодаря усилиям нашего посольства в ОАЭ и Генерального консульства в городе Дубай была проведена регистрация граждан, желающих вернуться в нашу страну.

Затем при содействии посольства Азербайджана в Омане наши граждане были доставлены в аэропорт Омана специальными автобусами, выделенными дипломатическими представительствами, после чего отправлены в Азербайджан специальным рейсом «Азербайджанских авиалиний».

Указанным рейсом в страну возвращаются 195 граждан Азербайджана, 1 гражданин Турции и 2 иностранца, имеющих разрешение на проживание в Азербайджане.

Ситуация в регионе внимательно отслеживается, и обеспечение безопасности наших граждан остаётся одним из приоритетных направлений.